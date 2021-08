Czarnek: Dzieci wrócą do szkoły na cały rok

To są przewidywania, a nie zapewnienie – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zapowiadając powrót do dzieci do normalnej nauki w szkołach.

Szef MEiN gościł w poniedziałek wieczorem na antenie Polsat News. Powrót dzieci do szkół Polityk powiedział, że przewiduje powrót uczniów do nauki stacjonarnej. – To są przewidywania, a nie zapewnienie. Według wszelkich modeli, które są analizowane i rozpatrywane w Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Zdrowia, a my z Ministerstwem Zdrowia jesteśmy w stałym kontakcie, nie widzimy zagrożeń ani w krótszym, ani w dłuższym horyzoncie czasowym dla nauki stacjonarnej – mówił Przemysław Czarnek w rozmowie z Piotrem Witwickim w programie „Gość Wydarzeń" Polsat News. – Zostawiamy dyrektorom szkoły to uprawnienie, które mieli do tej pory, aby wespół ze służbami sanitarnymi decydować o przejściu na naukę zdalną grupy osób lub szkoły, wówczas, gdy pojawią się tam ogniska zakażne – dodał minister Czarnek. Czarnek o słowach skandalicznych słowach Nitrasa Minister odniósł się do słów posła PO Sławomira Nitrasa z Campus Polska Rafała Trzaskowskiego. Poseł PO mówił tam o "karaniu Kościoła" i "opiłowaniu katolików". – Jestem katolikiem i nie mam żadnych przywilejów z tym związanych, więc z jakich przywilejów chce mnie odpiłowywać pan poseł Nitras? Pan Bóg jak chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera i chyba mamy z tym do czynienia. Trudno coś więcej powiedzieć na temat wypowiedzi. Skandaliczna – mówił Przemysław Czarnek. – Frekwencja w kościołach utrzymuje się na najwyższym poziomie w Europie i tylko chęcią lewicy jest to, jakimś życzeniem pobożnym, żeby Polacy z kościołów wyszli. Widzę, że Platforma Obywatelska ma taki projekt, taki program. Długo czekaliśmy na program Platformy. Pierwszy punkt, dechrystianizacja Polski poprzez odpiłowywanie katolików od jakichś przywilejów. Skandal – powiedział minister.

