Drugi odcinek podcastu premiera. Jakie tematy poruszył Morawiecki?

Drugi odcinek swojego podcastu premier rozpoczął od kwestii śmierci migrantów w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. – Dyktator Aleksandr Łukaszenka igra z życiem ludzkim. Chce utrzymać władzę za wszelką cenę i zdestabilizować sytuację w Polsce i Europie. I tę najwyższą cenę, cenę życia, zapłaciły w zeszłym tygodniu trzy osoby – mówił Morawiecki dodając, że dzięki profesjonalnej pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej udało się uniknąć kolejnych ofiar.

Moment próby dla państwa i wspólnoty

Szef rządu przekonywał, że wobec kryzysu na granicy Polska musi postępować twardo i zdecydowanie, a wprowadzony w pasie przygranicznym stan wyjątkowy ułatwia takie postępowanie.

– To moment próby dla państwa i także dla nas jako wspólnoty. Dlatego nie cofniemy się ani o krok. Każde ustępstwo wobec Łukaszenki to tylko zachęta do dalszych prowokacji. To są sprawy, które wymagają zgody politycznej. Każdy, kto próbuje grać tą sytuacją według własnych kalkulacji, gra w teatrze wyreżyserowanym przez Łukaszenkę i Putina. My chcemy, by to makabryczne przedstawienie nie odbywało się kosztem losu i życia zwykłych ludzi – powiedział premier.

– Jeżeli tych kilkuset migrantów nie zatrzymamy dziś, to jutro na polskiej granicy staną tysiące, a za kilka tygodni będziemy musieli się zmierzyć z całą falą dziesiątek tysięcy obywateli Iraku, Syrii czy Libanu – przekonywał Morawiecki.

Premier zapowiedział też dodatkowe wzmocnienie granicy siłami polskiego wojska oraz interwencję na forum unijnym.

Nowelizacja budżetu

Polityk poruszył również temat odbudowy polskiej gospodarki po korona kryzysie. Stwierdził, że obecny wzrost gospodarczy w Polsce jest dowodem na skuteczność tarcz antykryzysowych polskiego rządu. Jego zdaniem, gdyby nie te "gigantyczne osłony finansowe dla polskich firm", polska byłaby obecnie na etapie "lizania ran po kryzysie".

Mateusz Morawiecki pochwalił się, że szybkie odbicie gospodarcze pozwoliło na bezprecedensową nowelizację budżetu państwa "w górę". W wyniku zmian więcej pieniędzy otrzymają sektory ochrony zdrowia, rolnictwa czy służby podlegające MSWiA.

Wsparcie dla samorządów

Premier odniósł się również do obaw samorządowców związanych ze zmianami w systemie podatkowym zaproponowanymi w Polskim Ładzie. Ich zdaniem spowodują one znaczne ograniczenie wpływu do budżetów samorządów.

– Samorządy obawiają się strat będących konsekwencją obniżki podatków dla Polaków w ramach ustawy podatkowej z Polskiego Ładu. Tak, rzeczywiście ta bezprecedensowa ustawa obniży podatki dla 18 mln Polaków. Dlatego też wyciągamy pomocną dłoń i jeszcze w tym roku przekażemy samorządom dodatkowe 12 mld zł, z czego 8 mld na realizację zadań własnych, a 4 mld na inwestycje w wodociągi i kanalizację. Teraz jak ja słyszę, to właściwie samorządy są zadowolone. Może poza głosami ściśle motywowanymi politycznie, chyba nie słyszycie państwo narzekań ze strony samorządów – stwierdził Morawiecki dodając, że duża cześć tych pieniędzy zostanie przeznaczona na inwestycje.



Premier zwrócił również uwagę, że duże wpływy do budżetu w czasach rządów PiS spowodowane są m.in. zwiększeniem nakładów na informatykę i cyfryzację w administracji skarbowej. Wzrosły one w ostatnich latach 21-krotnie.

Wsparcie sportowców

Mateusz Morawiecki podziękował również polskim sportowcom ostatnich sukcesów. Zdradził, że polski rząd obecnie pracuje nad specjalnym programem, którego celem będzie wsparcie drużyn grających w europejskich rozgrywkach.

