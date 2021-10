Kolejny atak na biuro poselskie. "Czyżby to reakcja totalnej opozycji po wyroku TK?"

"Czyżby to reakcja totalnej opozycji po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dającym gwarancję suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej? Zgłaszam na Policję akt wandalizmu - tak wygląda dziś rano moje biuro poselskie na Rynku w Paczkowie w województwie opolskim" – napisał polityk Solidarnej Polski dodając zdjęcia przedstawiające pomalowane czerwoną farbą drzwi i okno biura.

Polityk wiąże agresję sprawców z wczorajszym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego potwierdzającym wyższość konstytucji nad prawem unijnym. Wcześniej Kowalski nie krył radości z takiego orzeczenia TK.

"Trybunał Konstytucyjny stanął twardo w obronie polskiej suwerenności. Orzeczenia uzurpatorów - unijnych polityków w sędziowskich togach z TSUE - są w całości niezgodne z polską Konstytucją. Kropka" – komentował w mediach społecznościowych.

Ataki na biura polityków Zjednoczonej Prawicy

To nie pierwszy atak na biuro poselskie w ostatnim czasie. 21 września w Wadowicach doszło do ataku na biuro polityków PiS – europoseł Beaty Szydło i posła Filipa Kaczyńskiego. Napastnicy usiłowali wyrwać tablicę znajdującą się na elewacji budynku. Przed wejściem do biura postawili znicz i karton z napisem: Pamięci ofiar polityki granicznej PiS.

W sierpniu zamaskowana osoba dostała się do kamienicy przy ul. Retoryka 7, w której pomieszczenie wynajmuje małopolskie Prawo i Sprawiedliwość. Sprawca ubrudził drzwi, a następnie z impetem uderzał w nie młotkiem. policję zawiadomili mieszkańcy kamienicy, których zaniepokoił hałas. To także od nich o całej sprawie dowiedzieli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.



