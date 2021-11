Tusk poucza Morawieckiego. "Migranci to nie jest polityczne złoto"

"Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!" – napisał na Twitterze Tusk.

Wcześniej Donald Tusk, wspólnie z innymi politykami PO oraz szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego, wziął udział w konferencji dotyczącej polskiego szkolnictwa. Podczas niej padło także pytanie o sytuację na granicy. Lider PO wyraził zaniepokojenie sytuacją.

– Jestem bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się dzisiaj i co będzie się prawdopodobnie działo w najbliższych godzinach na naszej wschodniej granicy. Prawdziwym problemem jest to, że nikt z nas nie wie, co polski rząd zamierza z tym zrobić – stwierdził były premier.

Tusk wezwał rząd do rozmów z opozycją na temat możliwości deeskalacji konfliktu.

– Jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek aktów przemocy, szczególnie przy wsparciu białoruskich funkcjonariuszy czy żołnierzy, to to jest dokładnie ten moment, kiedy władza powinna natychmiast zacząć rozmawiać ze wszystkimi obywatelami, w tym opozycją – powiedział.

– Bardzo bym chciał, abyśmy bez wyjątku byli solidarni w tym momencie. Powstrzymam się od krytyki, chociaż bardzo się niepokoje. To ostatni moment, aby władza, rząd i prezydent wzięli się do roboty – dodał

Aktywność premiera

W poniedziałek rano premier Morawiecki zamieścił na Facebooku wpis, w którym apeluje o polityczny konsensus w sprawie ochrony polskiej granicy.

"Granica państwa polskiego to nie jest tylko linia na mapie. Ta granica jest świętością, za którą przelewały krew pokolenia Polaków! W obliczu zagrożenia, strzeżenie granic powinno być czymś absolutnie oczywistym i być oparte o konsensus wszystkich sił politycznych" – napisał szef rządu.

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej o godzinie 13.00 odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Następnie szef rządu wziął udział w naradzie zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

