Wąsik: Na szczęście noc była spokojna

W niedzielę do internetu trafiły nagrania, które potwierdziły, że w stronę polskiej granicy kierują się kolejne setki migrantów. Kolumny ludzi zmierzają w stronę Kuźnicy. Filmy opublikowały niezależne portale Radio Swaboda i Zerkalo.io.

Niepokojące sygnały przekazała także Straż Graniczna. W rejonie obozowiska w Kuźnicy pojawiły się kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy służb białoruskich. Część namiotów migrantów została zwinięta, a cudzoziemcy otrzymali gaz oraz instrukcje od białoruskich służb. To wszystko sprawiło, że polskie władze szykowała się na kolejny szturm na granicę w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wąsik: Noc była spokojna

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował na antenie Programu 1 Polskiego Radia, że noc minęła bez większych zakłóceń.

– Noc była na szczęście spokojna. Nie wydarzyło się nic szczególnego. Ale rzeczywiście wczoraj były takie sygnały, które mówiły, że może coś się wydarzyć. Mieliśmy potwierdzone informacje o tym, że przebywają do koczowiska nowe grupy migrantów. Mieliśmy potwierdzone informacje, że przyjechał bus transmisyjny białoruskiej telewizji, przestawiano namioty. Wszystko wskazywało na to, że może coś się wydarzyć, że to zamieszanie do czegoś prowadzi – mówił polityk.

Wąsik nie wykluczył, że wszystkie niepokojące sygnały wysyłane przez białoruski reżim w niedzielę były "próbą nękania naszych służb mundurowych".

– Musimy się na to impregnować, musimy być cały czas w gotowości czy to dzień czy noc, czy to mamy sygnały czy nie. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale na szczęście noc minęła spokojnie. Nic się specjalnego nie wydarzyło – skwitował.

Czytaj też:

Wicepremier: Jeśli druga strona będzie eskalować napięcie, może dojść do sytuacji straszliwychCzytaj też:

Ekspert ostrzega: Łukaszenka zastawił na Unię Europejską pułapkę