ONZ miało zakazać pracownikom używania słów "wojna" i "inwazja" na określenie rosyjskiej agresji

"Irish Times" podał na swojej stronie internetowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych miała zakazać swoim pracownikom w rozesłanym w poniedziałek mailu używania takich słów, jak "wojna", czy "inwazja" na określenie rosyjskiego najazdu na Ukrainę.

Zamiast wspomnianych określeń, pracownicy powinni stosować takie wyrazy jak: "konflikt" czy "ofensywa militarna" (czyli de facto rozmywać odpowiedzialność władz Rosji za śmierć wielu cywilów). Dodatkowo, według dziennika, zostali oni poinstruowani, by nie umieszczać ukraińskiej flagi na służbowych, ale także prywatnych kontach w mediach społecznościowych i stronach internetowych. ONZ uzasadniło wytyczne wymogami bezstronności – wskazuje autorka tekstu w "Irish Times" Naomi O'Leary.

Reakcja ukraińskiego ministra i odpowiedź ONZ

Na tekst w "Irish Times" zareagował szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. "Trudno uwierzyć, że ONZ mogłaby zasadniczo narzucić ten sam rodzaj cenzury, jaki Kreml narzuca teraz w Rosji, zakazując używania słów i wśród pracowników ONZ. Wzywam ONZ do szybkiego zdementowania takich doniesień, jeśli są fałszywe. Stawką jest reputacja ONZ" – napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.