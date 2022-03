Rabin dostał zakaz opuszczania kraju. Fałszował dokumenty dla Abramowicza?

Abramowicz, by uzyskać obywatelstwo portugalskie, miał skorzystać z prawa zezwalającego wszystkim potomkom Żydów sefardyjskich, którzy pod koniec XV wieku byli prześladowani i wypędzani. Zgodnie z tym prawem gminy żydowskie w Porto lub Lizbonie muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające żydowskie pochodzenie.

Przedstawiciele tych społeczności są podejrzani o wystawianie fałszywych zaświadczeń o żydowskim pochodzeniu kilku osobom. Twierdzą, że są ofiarami "anonimowych donosów”, których celem jest "zakwestionowanie uczciwości procedur” naturalizacji.

W czwartek portugalska policja zatrzymała w tej sprawie naczelnego rabina społeczności żydowskiej w Porto Daniela Litvaka. Według ustaleń miał on pomagać rosyjskiemu miliarderowi w uzyskaniu portugalskiego obywatelstwa. Litvak jest podejrzewany o fałszowanie dokumentów dla Abramowicza potrzebnych do uzyskania obywatelstwa.

Litvak podejrzewany o fałszowanie dokumentów

Teraz Litvak został poinformowany, że nie może opuścić Portugalii i musi być do dyspozycji w razie wezwania go przez władze.

Rabin Litvak został zatrzymany przez władze, gdy przygotowywał się do podróży do Izraela. Poproszono go o oddanie paszportu.

Policja sądowa i prokurator Portugalii powiedzieli w piątek, że istnieją podejrzenia prania brudnych pieniędzy, korupcji, oszustw i fałszowania dokumentów w procesie przyznawania obywatelstwa potomkom Żydów sefardyjskich.

Gmina żydowska w Porto zaprzeczyła, jakoby dopuściła się jakichkolwiek wykroczeń, i stwierdziła, że stała się celem kampanii oszczerstw. Dodali, że pan Litvak nadzorował departament, który wydaje zaświadczenia o żydowskim dziedzictwie sefardyjskim, a kryteria stosowane przy przyznawaniu obywatelstwa portugalskiego były "akceptowane przez kolejne rządy".

Sankcje na Abramowicza

Przypomnijmy, że po wybuchu wojny rosyjski miliarder, właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramowicz został objęty sankcjami personalnymi.

Abramowicz został objęty sankcjami ze względu na bliską współpracę z Władimirem Putinem. Według doniesień brytyjskiego dziennika "Daily Mail" rosyjski miliarder ma udziały w firmie produkującej stal do czołgów.

Wcześniej informowano o problemach Abramowicza związanych z klubem. W lutym Chelsea została wystawiona na sprzedaż, jednak po nałożeniu sankcji na właściciela brytyjski rząd wstrzymał proces. Zablokowano także konto klubu w banku Barclays. Pod znakiem zapytania stoi także sponsoring Chelsea.

Brytyjska firma telekomunikacyjna Three Mobile poinformowała o zawieszeniu sponsoringu Chelsea rozpoczętego w 2020 roku. Kontrakt między firmami opiewał na 40 mln funtów. Zagraniczne media donoszą też, że podobną decyzję chce podjąć koncern Nike.

Czytaj też:

Właściciel klubu Chelsea chciał załatwić lewe obywatelstwo w Portugalii?Czytaj też:

"Chcę, żeby to jasno wybrzmiało". Biden o wojnie na Ukrainie