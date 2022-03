"Jakbym cały czas miał w środku igłę". Problemy zdrowotne Nadala

Rafael Nadal utrzymuje w obecnym sezonie znakomitą dyspozycję. W finale ATP Masters w Indian Wells musiał uznać wyższość rywala po raz pierwszy w trwającym sezonie. Amerykanin Taylor Fritz pokonał go 6:3, 7:6(5).

W trakcie spotkania Nadal korzystał z konsultacji lekarskiej. Na konferencji prasowej po meczu opowiedział jakiego charakteru problemy zdrowotne towarzyszyły mu podczas spotkania. Okazało się, że hiszpański zawodnik miał problemy z oddychaniem. (Boryka się też z kontuzją stopy).

Nadal: Ciężko mi oddychać

– Ciężko mi oddychać. To wszystko co mogę powiedzieć. Kiedy próbuję oddychać, jest to bolesne i bardzo nieprzyjemne – powiedział dziennikarzom Nadal, cytowany przez infobae.com.

– Nie wiem czy to coś w żebrach? Kiedy oddycham i kiedy się poruszam, to tak, jakbym cały czas miał w środku igłę. To bolesne. To rodzaj bólu, który bardzo mnie ogranicza – mówił tenisista.

Nadal podkreślił, że Fritz rozegrał bardzo dobre spotkanie i nie zasłaniał się problemami zdrowotnymi - Nie czas o tym mówić. To finał. Próbowałem. Przegrałem ze świetnym graczem. To nie jest dzień na rozmowę o tym, co się ze mną dzieje. To jego dzień – stwierdził. – Jedyne, co mnie teraz martwi, to to, co się tam dzieje w mojej klatce piersiowej - zakończył.

