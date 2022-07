Białoruś: Pojazdy wojskowe z tajemniczym oznaczeniem na ulicach Jelska

Jednostki białoruskiej armii ze sprzętem wojskowym przybyły do Jelska w obwodzie homelskim, położonym tuż przy granicy z Ukrainą – podała agencja UNIAN, powołując się na grupę monitoringową "Biełaruski Hajun". Świadkowie relacjonują, że do miasta dotarł pociąg, który przywiózł od 15 do 20 bojowych wozów piechoty BMP-2. Pojazdy są oznaczone symbolem w kształcie czerwonego czworokąta i nie mają numerów identyfikacyjnych. Żołnierze i sprzęt przybyli do Jelska ze Słonimia, gdzie stacjonuje białoruska 11. Samodzielna Brygada Zmechanizowana. W Jelsku zauważono także dużą liczbę funkcjonariuszy białoruskiego MSW.

Władze Jelska wydały apel do mieszkańców. Nawołują, by "zachowali spokój i nie panikowali".

Rozładunek czy coś innego?

Portal Biełsat przypomina, że wcześniej lokalna gazeta zapowiadała na 15 lipca przyjazd i rozładunek pociągu ze sprzętem wojskowym. Zaznaczono wówczas, że wojsko "będzie kontynuować wzmacnianie ochrony granicy państwowej". Serwis opisuje, że już wcześniej ruchy sprzętu wojskowego zauważone zostały w dwóch powiatach obwodu brzeskiego, przy granicy z Ukrainą.

Choć od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę spekuluje się, że wojska białoruskie wesprą armię Rosji, do tej pory, przynajmniej oficjalnie, Alaksandr Łukaszenka nie wydał takiego rozkazu.

Strona ukraińska: Duża rosyjska kolumna jedzie na Zaporoże

W Mariupolu zauważono dużą kolumnę rosyjskiego wojska przemieszczającą się w kierunku Zaporoża – przekazała strona ukraińska.

Informację przekazał doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Jego komunikat podał dalej agencja Ukrinform.

Kierunek zaporoski jest wskazywany przez analityków komentujących wojnę na Ukrainie jako spodziewany w kontekście dalszej ofensywy Rosjan. "Wczoraj duża kolumna pojazdów wojskowych, nawet 100 sztuk, przejechała przez miasto w kierunku obwodu zaporoskiego. Na ciągnikach w kolumnie widziano pojazdy typu BMD-4, które część ludzi wzięła za czołgi, a także wiele opancerzonych transporterów piechoty" – napisał Andriuszczenko w sobotę na Telegramie.

Według jego relacji duża liczba rosyjskich żołnierzy została przywieziona ciężarówkami i zakwaterowana w rejonach miast Nikolske i Manhusz w obwodzie donieckim, w pobliżu granicy z obwodem zaporoskim, głównie na terenie szkół.

