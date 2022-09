Rosyjskie media: Alkoholizm wśród ludzi Putina

Jak donosi niezależny rosyjski portal Meduza, w ostatnich tygodniach prezydent Rosji coraz częściej wypowiada się na temat alkoholizmu wśród urzędników. Putin poruszył ten wątek m.in. w rozmowie z gubernatorami obwodów włodzimierskiego i kirowskiego. Eksperci zwracają uwagę, że w tej części Rosji statystyki dotyczące uzależnienia od alkoholu nie są alarmujące, a wręcz "odstają od ogólnej tendencji" na korzyść względem reszty kraju, gdzie poziom alkoholizmu jest wyższy.

Zdaniem niezależnego medium Putin poruszył tę kwestię w związku z rosnącym uzależnieniem od alkoholu rosyjskich urzędników, którzy w ten sposób rozładowują napięcie, wynikające z kryzysu, jaki ogarnął kraj po inwazji na Ukrainę. Rosja boryka się z sankcjami, a administracja rzekomo odczuwa presję ze strony Kremla, który oczekuje rozwiązania naglących problemów. – Ludzie rozładowują w ten sposób stres. Ministrowie, ich zastępcy, wicepremierzy, pracownicy administracji prezydenckiej i Rady Bezpieczeństwa, niektórzy szefowie korporacji państwowych, gubernatorzy – wymienia informator Meduzy.

W rosyjskiej armii "cierpi dyscyplina"

W opinii anonimowego eksperta rosyjscy urzędnicy nie spodziewali się, że w lutym Rosja de facto wypowie wojnę Ukrainie, dlatego w pierwszych miesiącach "nie wiedzieli, co robić", a w administracji zapanował chaos. Według Meduzy problem póki co nie dotyczy rosyjskiej armii, choć i tam "cierpi dyscyplina". Portal przypomina, że parę lat temu jeden z rosyjskich gubernatorów został odwołany z urzędu z powodu nałogu alkoholowego.

Putin o pijaństwie

W połowie sierpnia prezydent Rosji rozmawiał na wideokonferencji z gubernatorem obwodu włodzimierskiego Aleksandrem Awdiejewem. Jak donosił portal Wprost.pl, jednym z wątków był problem alkoholizmu.

– Mężczyźni piją i nadal będą to robić. To wszystko nie jest takie prymitywne i łatwe. Po prostu trzeba sobie z tym poradzić – oznajmił Putin podczas wideokonferencji. Zauważył także, że trzeba między innymi "zachęcić ludzi do odwiedzania obiektów kultury, rozwijać infrastrukturę sportową czy też pochylić się nad kwestią zdrowego odżywiania obywateli Rosji".

