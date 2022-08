Putin zwraca uwagę na problem alkoholizmu. Udzielił wskazówek

Temat alkoholizmu był głównym wątkiem wideokonferencji z pełniącym obowiązki gubernatora obwodu włodzimierskiego Aleksandrem Awdiejewem. Rozmowa dotyczyła rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Sprawę opisał w środę wieczorem portal Wprost.pl.

Wskazówki Putina

Zgodnie z ustaleniami medialnymi, Władimir Putin miał poinformować, że w obwodzie włodzimierskim rozwija się produkcja przemysłowa, rolnictwo i budownictwo, natomiast bezrobocie jest niższe od średniej krajowej. Prezydent Federacji Rosyjskiej zwrócił jednak uwagę na jedną bardzo interesującą rzecz – problem alkoholizmu w regionie. Wskaźnik osób ze zdiagnozowanym alkoholizmem oraz psychozą alkoholową miał bowiem wynieść w regionie w 2021 roku 122,6 przypadków na 100 tys. mieszkańców, co stanowi wynik 2,6 razy większy niż na całym terytorium państwowym Rosji. Mimo to, rosyjski przywódca powiedział, że – w jego odczuciu – w walce z alkoholizmem nie należy niczego zakazywać, a także nie należy podnosić cen albo akcyzy na alkohol.

– Mężczyźni piją i nadal będą to robić. To wszystko nie jest takie prymitywne i łatwe. Po prostu trzeba sobie z tym poradzić – oznajmił prezydent Władimir Putin. I zauważył, że trzeba między innymi: zachęcić ludzi do odwiedzania obiektów kultury, rozwijać infrastrukturę sportową czy też pochylić się nad kwestią zdrowego odżywiania obywateli Rosji.

Główny obowiązek

Pomimo wskazówek dotyczących walki z alkoholizmem w jednym z rosyjskich regionów, główny obowiązek Putina pozostaje niezmienny – nadzorowanie inwazji militarnej na Ukrainę.

Prezydent Rosji nadal chce okupować teren zachodniego sąsiada, ale jednocześnie Kreml stara się ten cel jak najbardziej ukryć. Taka teza pojawiła się w najnowszym raporcie amerykańskiego Instytuty Badań nad Wojną.

Czytaj też:

Prawosławny biskup: Modlimy się za PutinaCzytaj też:

Putin: Zachód celowo niszczy europejski system bezpieczeństwa