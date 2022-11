Belgia przegrała na mundialu z Marokiem. Bruksela: Zamieszki na ulicach

To kolejna sensacja na Mistrzostwach Świata, które od tygodnia trwają w Katarze . Maroko pokonało jedną z najlepszych drużyn, nie tylko europejskich, czyli Belgię. Marokańczycy zanotowali dwa celne trafienia. Belgowie ani jednego. Według komentatorów sportowych, Maroko może być czarnym koniem tegorocznego turnieju.

Zamieszki w Brukseli. Policja użyła armatek wodnych

Niedługo po zakończeniu meczu, na ulicach Brukseli, stolicy Belgii, doszło do zamieszek. Kilka skuterów zostało podpalonych, a co najmniej jeden samochód został zniszczony. Uczestnicy zamieszek rzucali również kamieniami w policję. Odpalano również fajerwerki w niedozwolonych miejscach. Na razie nie ma żadnych danych podsumowujących straty oraz informacji o ewentualnych rannych.

Grupa ponad 100 policjantów próbuje opanować sytuację. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych.

Minister spraw wewnętrznych Belgii Annelies Verlinden poinformowała, że wydarzenia na ulicach Brukseli to bardzo smutny widok. — Kilka osób wykorzystuje całą sytuację, by zamienić wzburzenie w zamieszki — oceniła. Polityk podziękowała policji, która "robi wszystko, by położyć temu kres, i która w najbliższych dniach zrobi wszystko, by zidentyfikować sprawców zamieszek".

Nie jest pewne, kim dokładnie są uczestnicy zamieszek – mają zakryte twarze. Według lokalnych mediów wielu z nich to prawdopodobnie marokańscy fani, którzy w ten sposób "świętowali" wygraną nad Belgią. To jednak informacje niepotwierdzone. Możliwe, że aktów wandalizmu dopuszczają się obywatele Belgii.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ocenił, że zamieszki to efekt nietrafionej polityki "otwartych drzwi". "Zamieszki w Brukseli. Stolica europejskiej demokracji nie może się pogodzić z porażką na Mundialu z Marokiem. To zapewne ci lekarze i inżynierowie. Efekty multikulti i 'wpuszczajcie ich wszystkich' w praktyce" – skomentował polityk.