Bosak o zachowaniu dziennikarzy TVN: Znają "słuszną linię"

W poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyła się rozprawa dyscyplinarna dr. Zbigniewa Martyki. W trakcie rozprawy – przeprowadzonej z wyłączeniem jawności – lekarzowi odebrano prawo wykonywania zawodu na rok. Wiadomość przekazał w mediach społecznościowych dr Paweł Basiukiewicz.

TVN o sprawie dr Martyki

We wtorek w serwisie informacyjnym "Fakty" pojawił się materiał poświęcony decyzji sądu ws. dr Zbigniewa Martyki. Zapowiadająca go dziennikarka, określiła wypowiedzi lekarza jako "covidowe bzdury".

– Ten szpital w pandemii leczył pacjentów z COVID-em, ten lekarz głosił publicznie serię covidowych bzdur – dodała dziennikarka.

Sam materiał Katarzyny Górniak zaczyna się od słów: "Nie zawsze lekarza trzeba słuchać", a w jego trakcie dziennikarka TVN mówi o „antyszczepionkowych bzdurach”.

Bosak: Górują nad "ciemnogrodem"

"Szczerze mówiąc, oglądając ten materiał i znając fakty, byłem zdumiony, że @tvn24 urządził festiwal nienawiści na bazie wyssanych z palce informacji, posiłkując się skompromitowanymi postaciami ze świata lekarskiego" – komentował materiał "Faktów" popularny publicysta Rafał Otoka-Frąckiewicz.

Do jego wpisu odniósł się z kolei poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, który w ostrych słowach ocenił zachowanie dziennikarzy TVN. "Schemat funkcjonowania dziennikarzy w takich mediach jak TVN to swoisty antypluralizm. W każdej sprawie czują się pewnie jeśli znają »słuszną linię« obozu rzekomego postępu i mogą robić to co lubią i umieją, czyli górować nad rzekomym »ciemnogrodem«" – napisał poseł.

twitter

"Jest to generalna metoda zachowania progresywistów, praktykowana zarówno w PRL (patrz relacje Tyrmanda czy Bobkowskiego na temat inteligentnego oportunizmu koncesjonowanych dziennikarzy i artystów) jak i w wolnej Polsce (formacyjnym liderem ich opinii stała się Gazeta Wyborcza)" – dodaje polityk w kolejnym wpisie.

Czytaj też:

Dr Martyka zabrał głos ws. swojej rozprawy. Padło ważne zapewnienieCzytaj też:

Zapadła decyzja w TVN24. Kontrowersyjny dziennikarz wraca na antenę