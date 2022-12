Szokujący program w rosyjskiej TV: Polska na to zasługuje!

Do szokującej dyskusji doszło w programie propagandysty Jewgienija Popowa. – Pojawia się coraz więcej pytań o czwarty rozbiór Polski. Ona na to zasługuje! – stwierdził jeden z zaproszonych ekspertów. – Nie tylko Polska zasługuje na rozbiór — w dodatku możemy go wykorzystać w obecnej sytuacji. Możemy im dać kawałek, zabrać wszystko inne – kontynuował.

Do tych słów odniósł się Popow.– Najpierw przejmijmy Słowiańsk [miasto leżące w Donieckim Zagłębiu Węglowym, gdzie toczą się walki między ukraińską a rosyjską armią - red.], potem będziemy dyskutować o granicach Europy – mówił.

twitter

Sołowjow: Polegli Polacy na Ukrainie

Rosyjskie media regularnie pochylają się nad polskim zaangażowaniem w pomoc Ukrainie. Kilka tygodni temu rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow stwierdził na antenie Russia Today, że na Ukrainie poległo ponad 1200 polskich żołnierzy.

Skąd dziennikarz wziął te informacje? Propagandysta przekonuje, że pozyskał je z polskiej prasy. Nie zdradził jednak żadnego tytułu.

Z kolei na początku grudnia w programie rosyjskiej propagandystki Olgi Skabiejewej przekonywano, że na rosyjskie wojska spadają "polskie bomby".

– Duda mówi: patrzcie, Rosja zabiera ukraińskie dzieci w głąb kraju. A co, mamy je zostawiać pod ostrzałem, przy polskich bombach? Oni sami wywożą gdzieś ukraińskie dzieci, ale to ma być normalne. A my karmimy te dzieci, dajemy im ubrania, buty. Zabieramy je do szkół – twierdził jeden z gości programu w stacji Rossija 1. Sama Skabiejewa dolała oliwy do ognia: – Te dzieci, jak twierdzi Duda, które zostały ukradzione przez Rosję, jadą do dziecięcych obozów wypoczynkowych na Krymie. Są karmione, pojone, dostają buty, mają ciepło i są uczone. To nazywa się ich zdaniem kradzież.

Czytaj też:

Wywiad Ukrainy: Za kilka dni Moskwa rozpocznie nową falę mobilizacjiCzytaj też:

"Niech żyją w swojej autarkii". Kułeba zdecydowanie o zadaniu Ukrainy