Przełomowa decyzja ETPCz ws. zestrzelenia MH17 nad Ukrainą. Rosja ma problem

Latem 2020 roku holenderski rząd pozwał Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zestrzelenia samolotu, by wesprzeć indywidualne sprawy wniesione do europejskiego sądu przez krewnych ofiar. Teraz zapadła przełomowa decyzja. Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że zajmie się sprawą katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych i zbada ją w sposób merytoryczny.

"W wyroku w sprawie Ukraina i Holandia przeciwko Rosji Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznała skargi za częściowo dopuszczalne. Ta decyzja jest ostateczna, a orzeczenie Wielkiej Izby w sprawie meritum nastąpi później" – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie ETPCz.

twitter

Sprawa lotu MH17. Holenderski sąd wydał wyrok

W listopadzie 2022 r. sąd w Holandii orzekł, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych. – Od połowy maja 2014 r. Rosja sprawowała całkowitą kontrolę nad tak zwaną Doniecką Republiką Ludową – powiedział przewodniczący składu sędziowskiego Hendrik Steenhuis.

Sąd stwierdził również, że do zestrzelenia MH17 użyto rosyjskiej rakiety Buk.

Wyrokiem sądu dwóch Rosjan i jeden ukraiński separatysta zostali uznani winnymi morderstwa polegającego na udziale w zestrzeleniu samolotu Malaysia Airlines Flight 17 we wschodniej Ukrainie. Wszyscy zostali skazani na karę dożywocia.

Tragiczny lot MH17

Malezyjski Boeing 777 realizował lot MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur. 17 lipca 2014 r. został strącony przez prorosyjskich separatystów nas wschodnią Ukrainą. Zginęło wówczas 298 osób, w tym m.in. 193 Holendrów, 28 Malezyjczyków i 27 Australijczyków.

W 2018 r. holenderskie służby poinformowały, że pocisk, który strącił samolot, został wystrzelony z uzbrojenia należącego do rosyjskiej 53. Brygady Przeciwlotniczej. W związku z tymi ustaleniami, rządy Holandii i Australii formalnie oskarżyły Rosję o zestrzelenie maszyny.

W marcu 2022 roku Australia i Holandia pozwały Rosję o odszkodowanie za zestrzelenie samolotu.

"Wykorzystamy wszystkie dostępne środki, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Odmowa przez Federację Rosyjską wzięcia odpowiedzialności za jej rolę w zestrzeleniu samolotu MH17 jest niedopuszczalna, a rząd Australii zawsze powtarzał, że nie wyklucza żadnych opcji prawnych w naszym dochodzeniu" – przekazali we wspólnym oświadczeniu premier Australii Scott Morrison, wicepremier Barnaby Joyce i prokurator generalna Michaelia Cash.

Czytaj też:

Katastrofa samolotu pasażerskiego w Nepalu. Na pokładzie były 72 osoby