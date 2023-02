"The Times": Polska szybko staje się silnym człowiekiem Europy

Brytyjski dziennik podkreśla, że Polska jest "najbardziej zaangażowana i najsolidniejsza" ze wszystkich członków NATO jeżeli chodzi o udzielanie pomocy dla Ukrainy. "W obliczu eskalacji wojny jest przykładem, który inni powinni naśladować" – czytamy w komentarzu redakcyjnym.

"Silny człowiek Europy"

"Polska szybko staje się silnym człowiekiem Europy. Jak żaden inny członek NATO stanęła na wysokości zadania w obliczu ataku Rosji na sąsiednią Ukrainę" – czytamy.

Dziennik przypomina, że nasz kraj przyjął ponad 1,5 miliona uchodźców, czyliznacznie więcej niż jakikolwiek inny kraj europejski. "Wsparła swoją gościnność solidnym zaangażowaniem militarnym na rzecz wolności Ukrainy. Zwiększa wydatki na obronę do 4 procent swojego budżetu. Obecnie ma pod bronią 114 tysięcy żołnierzy i planuje zwiększyć ich liczbę do 300 tysięcy. Polska była pierwszym krajem NATO, który nakłaniał swoich partnerów do dostarczania broni na Ukrainę, i nadal jest kluczowym kanałem, przez który dostarczana jest prawie cała broń" – podkreśla "The Times".

Polska a Węgry

Brytyjska gazeta dokonała też krótkiego porównania między naszym krajem a Węgrami. Dziennik pisze, że mimo iż oba państwa prowadzą nacjonalistyczną politykę i są w sporze z Brukselą, to różnica w podejściu do Ukrainy jest diametralna.

Jak czytamy, nasz kraj nawet teraz jest otwarty na pomysł wysłania na Ukrainę odrzutowców F-16, ale tylko przy szerokim poparciu Zachodu. "Polska wie, że kiedy rozpocznie się długo oczekiwana rosyjska ofensywa wiosenna, głównym celem będą linie zaopatrzenia w broń z Polski" – podkreśla gazeta.

"Następne tygodnie będą czasem próby dla Ukrainy i dla NATO. Już teraz konflikt stał się krwawą wojną na wyniszczenie. Ukraina zwycięży tylko przy takim wsparciu, jakim cieszy się obecnie ze strony Polski, co powinno być przykładem dla innych" – dodaje dziennik w konkluzji tekstu.

