Córka polskiego dziennikarza zapytała o nasz kraj. Zaskakująca reakcja Bidena

"Bring your Child to Work Day to dzień, kiedy rodzice w USA mogą zabrać dziecko do pracy. Dziś na konferencji prasowej rzecznika Waszyngtonu w Białym Domu Nina reprezentowała Polskę" – poinformował w czwartek Marek Wałkuski na Twitterze. Następnie z najmłodszymi spotkał się sam prezydent Biden, aby odpowiadać na ich pytania. Dzieci chciały wiedzieć, co prezydent jadł na śniadanie, jaki jest najlepszy smak lodów czy jaki film należy do jego ulubionych.

Cała sytuacja przybrała jednak niespodziewany obrót. Po konferencji, dziewczynka wraz z ojcem spotkała prezydenta USA Joe Bidena w Ogrodzie Różanym. Spytała polityka, co podobało mu się podczas ostatniej wizyty w Polsce. Biden zamiast odpowiedzieć, postanowił zaprosić Ninę do swojego gabinetu.

twittertwitter

"Po zaskakującym zaproszeniu do Gabinetu Owalnego przez prezydenta USA Nina jest zachwycona. Biden nie tylko pokazał zdjęcia rodziny i opowiedział o swojej pracy, ale nawet pozwolił posiedzieć przy prezydenckim biurku i poczęstował ciastkami" – poinformował później reporter Polskiego Radia.

twitter

Wybory prezydenckie w 2024 roku. Biden ogłosił swoją decyzję

W tym tygodniu prezydent USA Joe Biden oficjalnie potwierdził, że będzie ubiegał się o reelekcję w 2024 roku. "Dokończmy robotę" – oznajmił Demokrata. W mediach społecznościowych urzędującego prezydenta opublikowano krótkie nagranie w którym zachęca on Amerykanów do poparcia jego kandydatury.

Joe Biden zamierza kandydować mimo swoich 80 lat. Oznacza to, że w razie wygranej, na zakończenie kadencji miałby 86 lat.

Przypomnijmy, że zgodnie z niepisaną zasadą w USA w sytuacji, gdy urzędujący prezydent wyraża wolę ubiegania się o reelekcję, jego partia nie wystawia kontrkandydatów do prawyborów i nominacja przypada mu automatycznie.

W opublikowanym kilka dni temu badaniu sondażowym dla NBC News, 41 proc. zarejestrowanych wyborców zaznaczyło, że jeśli Biden będzie ubiegał się o reelekcję to “zdecydowanie lub prawdopodobnie” na niego zagłosują. W grupie tej było 88 proc. Demokratów.

Czytaj też:

Grodzki poleciał do USA. Co mówił o nadchodzących wyborach w Polsce?