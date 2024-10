Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził niedawno zachodnie stolice, aby przedstawić "plan zwycięstwa" kluczowym sojusznikom. Jak jednak pisze Associated Press, jak dotąd nikt nie wskazał, że poprze plan ukraińskiego przywódcy.

"Część partnerów wyraziła zaniepokojenie napiętymi terminami wyznaczonymi przez Zełenskiego, który pod koniec września dał sojusznikom zaledwie trzy miesiące na przyjęcie głównych założeń planu” – pisze agencja.

Ukraina bez poparcia sojuszników

Do tej pory głównym sojusznikiem Kijowa były Stany Zjednoczone. Jednak prezydent Joe Biden odrzucił prośbę o użycie broni dalekiego zasięgu do uderzenia w określone cele w Rosji, obawiając się możliwej eskalacji wojny. Co gorsza dla Zełenskiego, narastający konflikt na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Hezbollahem odwrócił uwagę Waszyngtonu od ukraińskiego frontu.

Wielu oczekuje, że kandydatka Demokratów Kamala Harris, w przypadku wygranej, będzie kontynuować politykę Bidena i utrzyma status quo. Pod rządami obecnego prezydenta pomoc USA dla Kijowa, choć znaczna, konsekwentnie docierała za późno, aby znacząco wpłynąć na sytuację na froncie. Z kolei kandydat Republikanów i były prezydent Donald Trump powiedział jedynie, że szybko zakończy wojnę, ale nie wskazał, w jaki sposób do tego doprowadzi.

Tymczasem Brazylia i Chiny zaproponowały alternatywne plany pokojowe, które Zełenski odrzucił, twierdząc, że zawieszają jedynie działania militarne i dają Moskwie czas na odbudowanie zniszczonej armii i przemysłu obronnego.

Plan Zełenskiego

16 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił Radzie Najwyższej "plan zwycięstwa". Składa się on z punktów o charakterze militarnym, gospodarczym i politycznym, które pomogą wygrać wojnę rozpoczętą przez Rosję 24 lutego 2022.

W swoim przemówieniu Zełenski stwierdził, że plan składa się z 5 punktów i trzech tajnych załączników. Ukraina czeka teraz na konkretne informacje zwrotne od sojuszników na temat przedstawionych rozwiązań.

