"De Telegraaf": Rutte obsypał Morawieckiego komplementami

Premier Mateusz Morawiecki przybył w środę wieczorem do Hagi, gdzie spotkał się z premierem Holandii Markiem Rutte. Polska i Holandia należą do państw, które mówią jednym głosem w sprawie Ukrainy. Również jeżeli chodzi o działania związane z dostarczeniem broni.

"De Telegraaf" pisze o polskim premierze

„Rutte chwali polskiego kolegę” – tak zatytułowano tekst w "De Telegraaf" poświęcony wizycie Morawieckiego.

– Polska strukturalnie przoduje w dostarczaniu Ukrainie ciężkiego sprzętu wojskowego, takiego jak czołgi i samoloty myśliwskie – mówił Rutte, cytowany przez gazetę.

Dziennik zwraca, że premier Holandii nie przywiązał większej uwagi do sporu Polski z Brukselą ws. praworządności, który wybuchł na nowo po przegłosowaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów.

– Bez Polski jako hubu logistycznego byłoby dużo trudniejsze – a być może nawet niemożliwe – sprowadzanie broni i amunicji z Europy i USA we właściwe miejsce – cytuje Ruttego dziennik.

Morawiecki: Ukraina broni europejskich wartości

– W obliczu dużego niebezpieczeństwa, bardzo cieszę się, że mamy wspólny punkt widzenia na kwestie różnych ryzyk i zagrożeń. Dziękuję premierowi Markowi Rutte, że rozumie konieczność wzmocnienia wymiaru transatlantyckiego i współpracy między Unią Europejską a Ukrainą. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Europy i bezpieczeństwa globalnego – mówił szef polskiego rządu podczas spotkania z premierem Holandii.

– Ukraina naprawdę broni naszych europejskich wartości. Udowadnia to każdego dnia, udowadnia to swoją krwią można powiedzieć. Jeśli dziś Ukraina nie jest godna przyjęcia do Unii Europejskiej, to nie wiem, co musiałoby się stać, żeby taką decyzję podjąć. Myślę, że musimy zacząć myśleć odważnie właśnie także o rozszerzeniu, o przyszłości Europy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

