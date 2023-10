Fani Wardęgi zatrzymali Stuu w Anglii. Wideo wyciekło do sieci

Sylwester Wardęga, który jako pierwszy opublikował film poświęcony pedofilskiej aferze na polskim You Tube, poinformował o zatrzymaniu Stuu na swoim Instagramie.

"Watahańczycy zatrzymali w sklepie w Luton podejrzanego (otrzymałem film). Przekazali go angielskiej policji. Jeśli policja w Anglii dostała już informacje od polskich służb to prawdopodobnie jest zatrzymany. Jeśli polskie służby jeszcze ich nie powiadomiły (a to możliwe, bo policja pytała dziś o Stuu w Domu X) to mogli go wypuścić. Nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom" — można przeczytać na profilu Wardęgi.

Mecenas Tytus Jabłoński, pełnomocnik prawny Stuu, przekazał jednak w rozmowie z portalem i.pl, że jego klient został pobity, a następnie trafił do szpitala. – ostał napadnięty w Wielkiej Brytanii przez osobnika polskiego. To stało się w miejscu publicznym. Został przewieziony do szpitala. Był kopany po głowie, był duszony. Sprawca wyzywał go od pedofili, od skur***ynów. Że mu wszystko powiedział Konopskyy na YouTube – powiedział mecenas.

Pandora Gate. Afera pedofilska na You Tube

W ostatnich dniach wybuchła PandoraGate, czyli afera pedofilska w świecie polskich youtuberów i influencerów. Internetowy twórca Sylwester Wardęga opublikował film stanowiący wynik prywatnego śledztwa w tej sprawie. Przywołując screeny rozmów, wywiady i nagrania wideo, Wardęga przekonuje w swoim filmie, że część środowiska internetowego wiedziała o działaniach Stuu – internetowego twórcy, który miał spotykać się z nieletnią dziewczyną. Pisał do niej ponadto nieodpowiednie wiadomości. Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie, gdyż są w nią zaangażowani inni popularni twórcy.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że to, co ujawnił Wardęga, to jedynie wierzchołek góry lodowej, a w sprawę było zamieszanych zdecydowanie więcej przedstawicieli polskiego YouTube'a.

W niedzielę współpracujący z Wardęgą youtuber Mikołaj Tylko, działający pod pseudonim Konopskyy, opublikował nowy film w sprawie. W trwającym ponad godzinę nagraniu Konopskyy opublikował nowe fakty dotyczące Stuu, oraz innych influencerów: Boxdela, Dubiela, DJ Pallaside, Verteza, Vojtaza czy Dissowskyy'ego.

