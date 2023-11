"Skandal na skalę międzynarodową". Bulwersujący proceder w fabryce koncernu spożywczego

Przepakowywanie produktów, którym kończy się data przydatności do spożycia i sprzedawanie z nowszą datą, ścieranie dat przydatności z nakrętek butelek i nadrukowywanie nowych. Ujawniamy bulwersujący proceder w fabryce firmy Dr. Oetker - jednego z największych niemieckich koncernów spożywczych.

W jakim celu "odświeżano" produkty, którym kończyła się data przydatności do spożycia? Kto wysyłał do fabryki w Płocku maile z instrukcjami jak przygotować przedatowany towar do ponownej sprzedaży? Jaka była reakcja niemieckiej centrali firmy Dr. Oetker na list pracowników płockiej fabryki chcących pilnie rozmawiać o poważnych nieprawidłowościach, do których dochodzi w ich zakładzie?

Spożywczy skandal na międzynarodową skalę w najnowszym odcinku „Magazynu śledczego”. „Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 22:30 w TVP1.