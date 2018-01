Czarzasty do posłów opozycji: Panowie, uczcie się od PiS

Zdaniem Czarzastego PO i Nowoczesna pogubiły się w przekazie. – Grzegorz Schetyna ogłasza kotwicę chadecką, a następnie po sprawie aborcji wyrzuca z partii trzech chadeków. Dziwię się temu, bo przecież Platforma nie jest znana z tego, że jest za liberalizacją aborcji. To jest zupełny rozjazd – mówił szef SLD na antenie TVP1.

Zwrócił też uwagę, że "koledzy" z PO i Nowoczesnej byli za zmianą nazw ulic w ramach dekomunizacji. – W tej chwili razem z nami - bo my jako SLD byliśmy przeciwko temu - tych ulic bronią. Do tego, co oni robią, odnoszę się więc z ludzkim zdziwieniem – przyznał.

Czarzasty oświadczył, że bardzo ważną rzeczą w polityce jest konsekwencja. – Niestety, mogę powiedzieć: uczcie się, panowie, od PiS-u – stwierdził szef Sojuszu, zwracając się do polityków opozycji. Zaznaczył jednocześnie, że Platformy i Nowoczesnej nie traktuje jak wrogów, lecz jak konkurentów.