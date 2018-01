Sasin: Polska Fundacja Narodowa ma odwracać kłamliwą narrację

– Przez ostatnie 20 kilka lat nie zorientowaliśmy się, jak skuteczna jest polityka historycznych krajów takich jak chociażby Niemcy, którzy w znakomity sposób podzielili się odpowiedzialnością za własne zbrodnie z innymi narodami, w tym z Polakami – mówił Sasin w TVP Info.

– Nagle zorientowaliśmy się, że w tej narracji niemieckiej wszyscy są tak samo winni. Być może dla nas to było tak oczywiste, że to są niemieckie zbrodnie i nie uznawaliśmy za koniecznie, żeby to komuś innemu tłumaczyć – ocenił minister.

Jak stwierdził, "w ciągu ostatnich lat mówienie o historii rzeczy oczywistych było postrzegane jako przejaw nacjonalizmu, ksenofobii, jako próba budowania negatywnych relacji z naszymi sąsiadami". – To wszystko skutkuje dzisiaj – podkreślił.

Dodał, że "po to jest Polska Fundacja Narodowa, która przygotowuje teraz projekty, które mają tę narrację odwracać".

– Musimy mieć na to pieniądze. Jak się okazuje, nie można na tym oszczędzać. Jednym z produktów pierwszej potrzeby powinien być prawdziwy przekaz historii najnowszej Polski. Potrzebujemy bardziej nowoczesnych form przekazu, takich jak np. film, by trafić do masowego odbiorcy. Inni to wiedzą i to robią. My musimy pójść tą drogą – przekonywał Sasin.