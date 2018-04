Jaki i Kaleta kontra dziennikarz TVN24. Poszło o wyniki sondażu

Telewizja opublikowała wyniki najnowszego sondażu Kantar Millward Brown SA, w którym PiS ma 28 proc. poparcia (spadek o 12 pkt proc.), a Platforma Obywatelska – 22 proc. (wzrost o 6 pkt proc.). Pytanie o wyniki badania padło na konferencji prasowej komisji weryfikacyjnej.

– Czy to było to samo badanie, w którym pytaliście o nagrody? Daliście pytanie podprowadzające o nagrodach, a potem spytaliście o partie? Jeśli tak się stało, to sondaż mógł być zmanipulowany – stwierdził Patryk Jaki. – Niech pan nam nie zarzuca manipulacji! Ani pan, ani ja nie wiem, jak przeprowadzano badanie! – odpowiedział dziennikarz TVN24 Maciej Knapik.

– Oglądam "Fakty" TVN i wiem, co to jest manipulacja. (…) Jak zapytacie państwo specjalistów od socjologii, to państwu powiedzą, że najlepszy sposób na zmanipulowanie wyników sondażu to jest wprowadzenie tzw. pytań podprowadzających właśnie o sprawy, które są niepopularne w społeczeństwie – oświadczył Jaki.

Wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta za "interesujący" uznał fakt, że "oba badania były przeprowadzone w tych samych dniach, na tej samej próbie osób, przez tą samą firmę i tą samą metodą". – Warto byłoby w kolejnych dniach uściślić, czy rzeczywiście były to dwa odrębne badania – zaznaczył Kaleta.

We wtorek stacja TVN24 opublikowała sondaż, w którym zapytano ankietowanych o nagrody dla członków rządu i sejmową wypowiedź Beaty Szydło. Zarówno kwestię premii, jak i słowa byłej premier, że nagrody należały się ministrom, większość badanych (75 proc.) oceniła negatywnie.

Czytaj także:

Nagrody w rządzie Szydło. Złe wieści dla byłej premierCzytaj także:

Potężny spadek PiS w sondażu dla TVN