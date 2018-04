Prezydencki minister: Nie wierzę, że Platforma ruszy pomnik smoleński

– To jest cały czas walka z pamięcią. Dla mnie to trochę barbarzyństwo. Nie rozumiem takiego przekazu czy stawiania się w poprzek – stwierdził Dera, komentując słowa Rafała Trzaskowskiego.

Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy stwierdził, że być może trzeba będzie zapytać mieszkańców stolicy, czy pomnik smoleński, odsłonięty w 8. rocznicę katastrofy, ma pozostać na placu Piłsudskiego.

Prezydencki minister tłumaczył, że "pomnik upamiętnia wszystkich i tak powinno być". – Nie wierzę w to, żeby Platforma ten pomnik ruszyła, bo w moim odczuciu on jest nie do ruszenia – oświadczył Dera w programie "Polityczna kawa".