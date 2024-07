W niedzielę u Mellera na Kanale Zero m.in. Paweł Lisicki i Tomasz Wróblewski

Oprócz Pawła Lisickiego w studio będzie prezes Warsaw Enerprise Institute Tomasz Wróblewski, Agnieszka Wiśniewska z "Krytyki Politycznej" oraz redaktor naczelny OKO.Press Michał Danielewski.

"Trzecie Śniadanie"

Program na Kanale Zero rozpocznie się o 10:00.

"Trzecie Śniadanie" to program publicystyczny prowadzony przez Marcina Mellera. Co do zasady charakteryzuje się zapraszaniem do studia gości o różnym światopoglądzie i odmiennych poglądach politycznych. Niekiedy wywołuje to frustrację środowisk medialnych oczekujących niedopuszczania do mediów osób, z których poglądami się nie zgadzają.

Kanał Zero

Kanał Zero wystartował 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który w ubiegłym roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego. Nowy projekt Stanowskiego cieszy się ogromną popularnością i ma już ponad 1,1 mln subskrybentów.

Jakiś czas temu dziennikarz poinformował, że wykupił domenę pod portal internetowy. "Trochę to kosztowało, bo ponad 60 000 złotych, ale udało się kupić domenę zero.pl. No to teraz czas zbudować portal informacyjno-publicystyczny" – napisał na początku kwietnia na X.

