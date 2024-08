Zastępca dyrektora TVP Sport zwolniony. "Brak lojalności"

"Przegląd Sportowy" poinformował, że Jakub Polkowski nie będzie dłużej wicedyrektorem TVP Sport.

Według nieoficjalnych doniesień, powodem zwolnienia Polkowskiego miało być jego oświadczenie po zawieszeniu Przemysława Babiarza.

Zwolnienie w TVP. Poszło o Babiarza?

"Moja decyzyjność była w tym temacie zerowa, ale siłą rzeczy stałem się jedną z jej twarzy, choć prywatnie mam na ten temat inne spojrzenie, co przedstawiłem bezpośrednio w wiadomości do Przemysława Babiarza. Stanowisko dyrekcji TVP znacie doskonale i będąc zastępcą dyrektora TVP Sport, Kuby Kwiatkowskiego, nie zamierzałem wychodzić przed szereg, bo były to decyzje, które zapadały nie na szczeblu mojej działalności. Sumienie i ludzka przyzwoitość nakazują mi jednak zająć publiczne stanowisko w tej sprawie, ze świadomością konsekwencji, jakie się za tym kryją. Dlatego w pełni popieram list redakcji TVP Sport skierowany do Dyrektora Generalnego TVP – Pana Tomasza Syguta" – napisał 30 lipca na portalu X Jakub Polkowski.

Jak podał "Przegląd Sportowy", to właśnie ten wpis miał sprawić, że szef kanału sportowego Telewizji Polskiej Jakub Kwiatkowski zdecydował się na zwolnienie swojego zastępcy. "W rozmowie z dyrektorem TVP Sport Polkowski miał usłyszeć, że »wybrał swoją drogę«" – czytamy.

"Utrata zaufania i brak lojalności"

Sam Kwiatkowski zabrał głos w sprawie zwolnienia Polkowskiego. – Po pierwsze Jakub Polkowski ma podpisaną umowę do końca miesiąca z Telewizją Polską. Po drugie nie wiem nic o tym, kto ma go zastąpić. A jeżeli chodzi o powód takiej decyzji, to nie jest nim afera związana z Przemysławem Babiarzem, a utrata zaufania i brak lojalności. To tyle, co mam do powiedzenia na ten temat – stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jakub Polkowski dołączył do Telewizji Polskiej w połowie kwietnia 2024 r. "Przegląd Sportowy" poinformował nieoficjalnie, że Polkowskiego ma zastąpić Agnieszka Prachniak, niedawno zatrudniona w TVP Sport. Prachniak w przeszłości pracowała w Polskim Związku Piłki Nożnej oraz Kanale Sportowym.

Czytaj też:

Autocenzura Babiarza? Pierwszego dnia po odwieszeniu musiał uważać na słowa