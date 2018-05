Nowa funkcja w TVN: Redaktor odpowiedzialny za przestrzeganie standardów i dobrych praktyk dziennikarskich

Portal zauważa, że choć funkcja taka jest standardem w redakcjach amerykańskich, będzie to pierwsze takie stanowisko w polskich mediach. Wirtualneemedia.pl dotarły do wiadomości, jaką do pracowników wysłał Adam Pieczyński, wiceprezes Discovery i TVN odpowiedzialny za wszystkie kanały oraz programy informacyjne, w tym również za nowo powstałą komórkę informacji sportowych.

Właśnie w tym mailu Pieczyński informuje o utworzeniu nowego stanowiska. "(...) przyszedł moment na wzmocnienie naszych zdolności do samooceny w kwestiach zasadniczych, takich jak zgodność z naszym kodeksem etycznym, wartościami dziennikarskimi, etyką zawodową. Stąd decyzja o utworzeniu w tym celu w Departamencie Newsów w TVN nowej funkcji: Redaktora Odpowiedzialnego za Przestrzeganie Standardów i Dobrych Praktyk Dziennikarskich" – czytamy w cytowanej przez serwis wiadomości.

Stanowisko to ma objąć od 1 czerwca dziennikarka stacji Brygida Grysiak.

Stacja nie komentuje na razie doniesień portalu.