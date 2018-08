Niechlubny ranking. Widzowie skarżą się na telewizje. Które?

Z danych, do których dotarł serwis, wynika, że od początku roku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło 228 skarg na treści prezentowane w programach nadawanych przez Telewizję Polską.

Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajmuje TVN, na który złożono 51 skarg. Najrzadziej widzowie skarżą się na Polsat. W sprawie programów emitowanych w tej telewizji wpłynęło jedynie 6 zastrzeżeń.

Według Wirtualnych Mediów widzowie najczęściej alarmują KRRiT w sprawie audycji informacyjnych i publicystycznych, treści szkodliwych dla małoletnich oraz wulgaryzmów. Portal przypomina, że skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na nadawców mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i pełniące funkcje publiczne. Rada może np. nałożyć na nadawcę karę pieniężną.

Do danych opublikowanych przez Wirtualne Media odniósł się Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy" i współprowadzący program "W tyle wizji" w TVP Info.

"Jako, niechwalący, rekordzista tych skarg mogę zapewnić że nadają się do włożenia w buty. Np kilkadziesiąt przyszło po artykule GW sugerującym że zdanie, które w istocie padło na TT, pochodzi z @wtylewizjiTVP Produkują to kodomici w ogóle nie oglądający tego, co ich niby uraziło" – napisał Ziemkiewicz na Twitterze.