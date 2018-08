Przyłębska: Nie przypominam sobie, aby wcześniejsze przesłuchania kandydatów do SN były publiczne

W programie "Gość Wiadomości" prezes Przyłębska odniosła się do pytań opozycji dotyczących faktu, że przesłuchania na sędziów Sądu Najwyższego nie są jawne. Jak przyznała, nie przypomina sobie aby wcześniejsze przesłuchania były publiczne.. – Stąd chyba jest to wpisane w pewną tradycję – wyjaśniła.

Julia Przyłębska mówiła także o powszechnym w ostatnim czasie zjawisku, oceniania przez polityków i dziennikarzy tego, czy dane przepisy są zgodne z konstytucją. Jak podkreśliła, do orzekania w takich sprawach uprawniony jest tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny.

– Bardzo mnie to drażni; uważam, że wprowadza to anarchizację naszego życia społecznego, również zamęt, jeśli chodzi o prawo – oceniła prezes Trybunału Konstytucyjnego. – Uważam, że bez względu na to, czy jest to polityk PiS, PO, Nowoczesnej czy jakiejkolwiek innej partii, jak również czy jest to sędzia w sądzie powszechnym – nie jest to podmiot uprawniony do tego, aby dokonywać oceny, czy jest coś konstytucyjne, czy nie i z tej oceny wywodzić jakieś prawa – dodała.