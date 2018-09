Ojciec premiera przeciwko "Fort Trump". Zaskakujące słowa K. Morawieckiego

– Patrzę z pewną rezerwą na tę inicjatywę polsko-amerykańską. Ja wolałbym żebyśmy polskie pieniądze wydawali na polska armię, polskich żołnierzy, niż na amerykańskich – mówił w RMF FM marszałek senior.

Jak stwierdził, "była klauzula, że wojska NATO nie będą się przesuwać na tereny dawnych byłych państw Układu Warszawskiego". – Uważam, że każde łamanie praw międzynarodowych to jest bardzo ryzykowne, strasznie ryzykowne – ocenił.

Na uwagę Roberta Mazurka, że Rosjanie "po wielokroć od tego czasu, zdążyli złamać swoje umowy z nami", Morawiecki odparł: – Jeden raz, czyli jak zajęli Krym, ale wcześniej myśmy bombardując Belgrad doprowadzili do oderwania Kosowa od Serbii i myśmy zaczęli łamać prawo międzynarodowe w tym sensie, że ten zachodni świat.

"Nie widzę potrzeby"

Dopytywany, czy jest przeciwko budowie stałej bazy armii USA w Polsce, polityk stwierdził, że "nie widzi jakby potrzeby, bo to jest szykowanie nas do wojny". – My się starajmy poprawić stosunki z Rosją, starajmy się nasycić ten cały układ polityki wschodniej jakąś taką pozytywną treścią, nie szukajmy zwady tutaj – mówił.

– To jest dla mnie oburzające, że polskie elity, polskie media, polski rząd nastawia Polaków przeciwko Rosjanom. Rosyjskie elity, rosyjski rząd, rosyjskie media nastawiają Rosjan przeciwko Polakom. Przecież to jest coś niesamowicie szkodliwego dla obu tych naszych narodów – przekonywał Kornel Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu zaproponował, że baza wojsk US Army mogłaby się nazywać "Fort Trump".