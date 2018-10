"Rz": Czas na energię plus. PiS ma nowy pomysł

Gazeta dotarła do dokumentów, z których wynika, że pieniądze pochodziłyby ze zwiększonych przychodów państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

"Ich rosnąca cena (plus drogi węgiel) z jednej strony winduje cenę prądu na giełdzie, co uderza w konkurencyjność firm energochłonnych proszących o osłon, z drugiej – przynosi większe dochody budżetowi ze sprzedaży uprawnień. W tym roku może on z tego tytułu uzyskać nawet 5,4 mld zł więcej niż łącznie w ciągu pięciu lat" – czytamy w dzienniku.

Informator "Rz" przekazał, że plan maksymalny to przeznaczenie jednej trzeciej tych pieniędzy dla branż energochłonnych, a reszty na rekompensaty dla obywateli, którzy rozliczają się z fiskusem w ramach pierwszego progu podatkowego. Więcej zwolenników ma jednak wsparcie tylko dla najuboższych.

Według gazety na stole są dwa warianty przekazywania pomocy. Pierwszy miałby polegać na udzieleniu wsparcia gospodarstwom domowym w sposób pośredni – albo w postaci gotówki, albo zmniejszenia obciążeń, np. akcyzy.

Z kolei druga opcja to jakaś forma dodatku lub ulgi podatkowej, których bezpośrednim beneficjentem byliby odbiorcy prądu. "Na razie nie ma rozstrzygnięć co do kwot" – podkreśla "Rzeczpospolita" w tekście zatytułowanym "Czas na energię plus".