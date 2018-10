Szef kancelarii premiera krytykuje Ziobrę. "Wybrał niefortunny termin"

Kilka dni przed wyborami samorządowymi Ziobro zwrócił się do TK o zbadanie przepisu unijnego traktatu, który pozwala sądom zadawać Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania dotyczące kształtu i ustroju władzy sądowniczej. Krytycy ministra przekonują, że to pierwszy krok do wyjścia Polski z Unii.

Michał Dworczyk, pytany o zarzuty opozycji dotyczące polexitu, stwierdził, że "nigdy nic takiego nie było przedmiotem rozmów czy rozważań". – Jest to typowy przykład działań Platformy Obywatelskiej, która nie mając własnego programu, bo przekonaliśmy się o tym w czasie kampanii, próbuje straszyć Polaków. Ma się to nijak do rzeczywistości – dodał.

Szef kancelarii premiera skomentował także słowa Patryka Jakiego, który powiedział, że wniosek Ziobry w sprawie pytań prejudycjalnych kierowanych do TSUE złożony został do Trybunału Konstytucyjnego na polecenie Mateusza Morawieckiego.

Każdy minister działa w ramach swoich obowiązków konstytucyjnych i praw, które mu przysługują. Nie jesteśmy krajem autorytarnym, każdy minister odpowiada za siebie – podkreślił Dworczyk. Jak zaznaczył, "wewnętrzne rozmowy (w rządzie – red.) powinny zostać pomiędzy osobami, które je prowadzą".

– Uważam, że termin, który został wybrany przez pana ministra (Ziobrę – red.) na przekazanie tych dokumentów, był co najmniej niefortunny – ocenił szef KPRM.