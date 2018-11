Nocna narada na Nowogrodzkiej. Trzej ważni politycy u prezesa PiS

Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński przyjechali we wtorek wieczorem do siedziby PiS, by rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim – informuje "Fakt".

Gazeta pisze o kolejnej tajnej naradzie w siedzibie partii na Nowogrodzkiej. Według dziennika oficjalnie politycy rozmawiali o zasadach współpracy w sejmikach wojewódzkich po wyborach samorządowych. Jednak jak zaznacza "Fakt", goście prezesa nie mają wiele wspólnego z tą tematyką. "Wbrew oficjalnym zapewnieniom polityków PiS sytuacja po aferze w Komisji Nadzoru Finansowego wcale nie jest opanowana. Każdego dnia rozpatrywane są nowe scenariusze, które mają pozwolić PiS wyjść z tego kryzysu" – informuje gazeta. Zbigniew Ziobro nadzoruje śledztwo związane z domniemaną korupcją w KNF. Z kolei obecność na spotkaniu Mariusza Kamińskiego może mieć związek ze sprawą jego syna Kacpra, który został zatrudniony w Banku Światowym dzięki rekomendacji NBP, o czym w ostatnich dniach szeroko informują media.