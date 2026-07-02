Medal Wolności Słowa. Dobrosz-Oracz i Gozdyra nominowane

Medal Wolności Słowa ustanowiła w 2021 r. Fundacja Grand Press, by – jak czytamy na jej stronie – "honorować Polaków w wyjątkowy sposób zasłużonych dla wolności wypowiedzi, autorki i autorów najważniejszych przemówień, które mogły wpłynąć na świadomość Polaków".

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: obywatel/obywatelka, instytucja oraz media.

Wśród nominowanych gwiazdy TVP i Polsatu

Justyna Dobrosz-Oracz poinformowała w mediach społecznościowych, że znalazła się w gronie osób nominowanych do tegorocznego Medalu Wolności Słowa. Dziennikarka TVP Info dołączyła do wpisu uzasadnienie kapituły: "Justyna Dobrosz-Oracz (TVP) – od ponad dwóch dekad zadaje politykom trudne pytania i konsekwentnie upomina się o prawo dziennikarzy do wykonywania swojej pracy bez nacisków, mimo że sama wielokrotnie stawała się celem agresji, hejtu i prób dyskredytacji. Swoją postawą pokazuje, że wolność słowa wymaga odwagi, niezależności i gotowości do ponoszenia osobistych kosztów w imię prawa obywateli do rzetelnej informacji".

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Nominację otrzymała również Angieszka Gozdyra. W uzasadnieniu można przeczytać, że dziennikarka Polsat News "tworzy przestrzeń, w której mogą wybrzmieć różne poglądy, a uczestnicy debaty są rozliczani z faktów i własnych słów, niezależnie od politycznych sympatii. Udowadnia, że wolność słowa nie polega na unikaniu trudnych pytań, lecz na prowadzeniu rzetelnej, otwartej i uczciwej debaty publicznej".

W tym roku w składzie kapituły zasiedli: Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), Dominik Kuc (fundacja Półtorej Minuty), Weronika Mirowska (prezes Fundacji Grand Press), Ewa Siedlecka (dziennikarka i publicystka tygodnika "Polityka") oraz Piotr Świerczek (dziennikarz TVN24). Wyróżnienia zostaną wręczone 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

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