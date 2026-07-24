Hotel przyjazny dzieciom
Udostępnij2 Skomentuj
Opinie
  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

Hotel przyjazny dzieciom

Dodano: 
Hotel przyjazny dzieciom
Hotel przyjazny dzieciom Źródło: DoRzeczy / Tomasz Zbigniew Zapert
Z PÓŁDYSTANSU Pierwsza placówka hotelowa w Polsce pomyślnie przeszła proces certyfikacji opracowany przez UNICEF.

Grażyna Kowalczyk, dyrektor Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku, odebrała stosowny dokument z rąk szefowej polskiej agendy UNICEF, Renaty Bem. Jest on przyznawany na rok. Może zostać odnowiony po ponownej weryfikacji spełnienia wszystkich wymagań.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także