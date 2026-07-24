Hotel przyjazny dzieciom

Z PÓŁDYSTANSU Pierwsza placówka hotelowa w Polsce pomyślnie przeszła proces certyfikacji opracowany przez UNICEF.
Grażyna Kowalczyk, dyrektor Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku, odebrała stosowny dokument z rąk szefowej polskiej agendy UNICEF, Renaty Bem. Jest on przyznawany na rok. Może zostać odnowiony po ponownej weryfikacji spełnienia wszystkich wymagań.
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