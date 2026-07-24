Gigantyczna kara dla Google. Koncern ma teraz 60 dni

Komisja Europejska nałożyła na Google karę w łącznej wysokości 890 mln euro za naruszenie przepisów unijnego Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Zdaniem Brukseli amerykański koncern wykorzystywał swoją dominującą pozycję, promując własne usługi kosztem konkurencji oraz ograniczając dostęp do alternatywnych aplikacji w sklepie Google Play.

Gigantyczna kara dla Google

Na wysokość sankcji składają się dwie kary. Pierwsza, wynosząca 460 mln euro, dotyczy preferencyjnego traktowania własnych usług w wynikach wyszukiwarki Google. Drugą, w wysokości 430 mln euro, Komisja wymierzyła za praktyki stosowane w sklepie Google Play, które miały utrudniać użytkownikom korzystanie z konkurencyjnych ofert.

Komisja Europejska podkreśla, że Google należy do grona tzw. strażników dostępu, czyli największych platform cyfrowych objętych szczególnymi obowiązkami wynikającymi z Aktu o rynkach cyfrowych. Regulacje te mają zapobiegać nadużywaniu dominującej pozycji przez największe firmy technologiczne i zapewnić uczciwszą konkurencję na rynku. Do tej grupy zaliczają się również Apple, Meta, Amazon i Microsoft.

Google dostało 60 dni

Uzasadniając wysokość kary, Komisja zwróciła uwagę na skalę działalności Google w Europie. Według unijnych danych z usług firmy korzysta 482 mln niezalogowanych użytkowników, co oznacza, że platforma dociera do zdecydowanej większości mieszkańców Unii Europejskiej.

Google ma teraz 60 dni na dostosowanie swoich usług do wymogów unijnego prawa. Jeśli nie wprowadzi wymaganych zmian, Komisja Europejska będzie mogła nałożyć dodatkowe kary okresowe, sięgające 5 proc. światowego obrotu firmy.

Czytaj też:

Podatek cyfrowy. Trump grozi Europie gigantycznym cłem Czytaj też:

Polski startup otrzymał miliony dolarów. Wielka inwestycja