"Brak edukacji", "większość nie ma wykształcenia wyższego". Dziennikarka Onetu i prof. Orłowski o Polakach

Formuła programu "Onet Rano" polega na jeżdżeniu po Warszawie samochodem i rozmowie. We wtorek gościem prowadzącej Iwony Kutyny był ekonomista prof. Wtold Orłowski, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W latach 2002–2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Kształcił się m. in. na Harvardzie, choć jego alma mater jest Uniwersytet Łódzki.

Rozmowa dot. tzw. Piątki Kaczyńskiego. PiS proponuje m. in. już od lipca 500+ na pierwsze dziecko, a także 13. emeryturę w maju. Dziennikarka Iwona Kutyna stwierdziła, że są to propozycje "przekupienia wyborców". – Mówiąc brutalnie, są to propozycje przekupienia wyborców (...) kto za to zapłaci? – zapytała prowadząca. – Polacy chą pieniędzy, zobaczyli, że jest 500+, że mogą wydać na coś, więc oni idą tym tropem – mówiła.

– Oczywiście, że to jest nasza wina, ale proszę pamiętać, że większość ludzi nie ma wykształcenia ekonomicznego. Większość nie ma wyższego wykształcenia również – odparł prof. Orłowski.

Ekonomista stwierdził, że "to jest nawet prostsza operacja, to nie jest przekupienie wyborców". – To jest po prostu kupienie ich głosów –powiedział gość Iwony Kutyny.