Kosiniak-Kamysz: Nie zgadzamy się na politykę w Kościele!

– Polskie Stronnictwo Ludowe dąży do dbania o edukację, godność, tradycję. Dzisiaj idziemy wspólnie w wielkim wyborze Polaków, w wyborze Polski bezpiecznej, wolnej i sprawiedliwej – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na sobotniej konwencji Koalicji Europejskiej w Rzeszowie. Lider PSL podkreślił, że KE idzie do wyborów z "wartościami chrześcijańskimi". – Idziemy drogowskazem Jana Pawła II, który mówił o sile polskiej tradycji, polskiego rolnika i polskiej ziemi. Wskazywał miejsce Polski w Unii Europejskiej. Przyczynił się do wejścia Polski do Europy – ocenił lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie zgadza się "politykę w Kościele". – Chcemy budowania wspólnoty, nie szukania wrogów. Nie zgadzamy się na używanie języka nienawiści w polskiej debacie politycznej. My przywrócimy Polakom poczucie wspólnoty, braterstwo i solidarność – zapewnił szef PSL.

Kosiniak-Kamysz wskazał również, że w Koalicji Europejskiej łączy się tradycję i nowoczesność. – W polityce nie jest się dlatego, by zdobywać mandaty. Musi wygrać Polska, która szanuje każdego człowieka, ale jest też nowoczesna i otwarta na innowacje. To jest możliwe, że tradycja i nowoczesność spotykają się w KE – mówił polityk.

Lider ludowców uderzył w politykę PiS wobec wsi i rolników. – Kaczyński obiecuje krowę+ i świnię+, a nie ma ku temu merytorycznych podstaw. To PO i PSL wywalczyły największe budżety unijne i dopłaty na rolnictwo. To wszystko było zrobione wcześniej – stwierdził Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że PiS nie umie wykorzystać miliardów euro na pomoc dla wsi i modernizację rolnictwa. Wskazał, że duża część środków unijnych nie jest wykorzystywana. – Dlaczego nie powstał Narodowy Holding Spożywczy? Nie ma dbania o polską gospodarkę! – mówił szef PSL. Dodał także, że PiS nie poradziło sobie z problemem Afrykańskiego Pomoru Świń.

– My chcemy zwiększyć dopłaty na rolnictwo i wieś. Chcemy dojść do poziomu 35 mld euro, to nasz cel. Dojdźmy też w końcu do 6 proc. PKB na służbę zdrowia – apelował Kosiniak-Kamysz.

Szef ludowców obiecał też powrót do wspólnoty organizacji pozarządowych, zwłaszcza straży pożarnej i kół gospodyń wiejskich. – Ta wspólnota została zniszczona. Wygramy wybory i przywrócimy ją! – powiedział. Dodał, że KE ma wspólny mianownik, czyli patriotyzm.

