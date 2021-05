"Panie Bartłomieju, jaki Pan ma pomysł na wygranie wyborów?". Żukowska drwi z posła KO

Sejm poparł we wtorek ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Ci ostatni to w ogromnej większości to posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jedynym posłem tego klubu, który zagłosował za przyjęciem Funduszu Odbudowy był Franciszek Sterczewski.

"Reszta to dziamkanie symetrystów"

Po wczorajszym głosowaniu napięcie na linii Koalicja Obywatelska – Lewica nie ustaje. Nie skonczyły się wzajemne oskarżenia, o czym świadczy jeden z wpisów posła KO Bartłomieja Sienkiewicza.

"Po głosowanich ws. KPO sprawa jasna: tylko KO jest anty-PiSem i nie dała się ani złamać ani nie oszukała swoich wyborców" – stwierdził polityk, dodająć że "Rreszta to dziamkanie symetrystów lub świeżych koalicjantów Kaczyńskiego".

"Jesteście tylko anty-PiSem"

Na reakcję na te słowa przedstawicieli Lewicy nie trzeba było długo czekać. "Dzisiaj się okazało, że jest dosłownie tylko anty-PiSem" – skomentował wpis Sienkiewicza Krzysztof Śmiszek.

Posłowi Koalicji Obywatelskiej postanowiła odpowiedzieć również była rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

"Rok 2015. Dzień dobry, Panie Bartłomieju, jaki Pan ma pomysł na wygranie wyborów? - Bycie Anty-PiSem.

Rok 2023. Dzień dobry, Panie Bartłomieju, jaki Pan ma pomysł na wygranie wyborów? - Bycie Anty-PiSem" – napisała posłanka Lewicy.

Przypomnijmy, że konflikt pomiędzy Koalicją Obywatelską a Lewicą rozpoczął się od spotkania przedstawicieli tych drugich z premierem Mateuszem Morawieckim i zawarciem porozumienia ws. Krajowego Planu Odbudowy.

