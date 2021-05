Trzaskowski: Mam nadzieję, że Senat dociśnie rządzących

– To myśmy siedzieli przy stole i to myśmy negocjowali na serio, stawiali jasne warunki, mówiące o tym, że nie powinny do samorządów trafiać tylko i wyłącznie pożyczki, tylko żywa gotówka. PiS proponował, że pożyczki dla nas, a żywa gotówka dla spółek skarbu państwa – mówił w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Lewica niczego nie wynegocjowała. Zaprzepaściła szanse na negocjacje nasze. Rząd był już gotowy na ustępstwa znacznie dalej idące, niż te, które Lewica ponoć wynegocjowała. KE i PE są gotowe do twardej interwencji w tej sprawie. W tym momencie Lewica, nie znając szczegółów, w sposób niesłychanie nieprofesjonalny, postanawia zawrzeć pakt z PiS-em – ocenił polityk.

"Całe szczęcie, że KO się wstrzymała"

Jak podkreślił Trzaskowski, decyzja Koalicji Obywatelskiej o wstrzymaniu się ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy była słuszna.

– Całe szczęście, że Koalicja Obywatelska się wstrzymała, bo wysyłamy jasny sygnał, że nie ma zgody, żeby te pieniądze zostały wydane w sposób niesprawiedliwy, że musimy wydać te pieniądze tak, żeby razem wypełniać priorytety UE i nasze własne, walczyć w sposób efektywny z ociepleniem klimatycznym – mówił.

– Proszę nie obarczać nas odpowiedzialnością za to, że Lewica postanowiła się dogadać z PiS-em. Nie wiem, czy chodzi wyłącznie o Fundusz Odbudowy, czy to porozumienia sięga dalej – dodawał.

Trzaskowski: Mam nadzieję, że Leiwca wyciągnie wnioski

– Widząc efekty, widząc złość wyborców Lewicy, mam nadzieję, że Lewica przestanie grać na to, żeby być koncesjonowaną opozycją, tylko wyciągnie wnioski, popracuje z nami nad ustawą wdrożeniową, gdzie naprawdę zadbamy, żeby te pieniądze były wydawane sprawiedliwie, jak my, samorządowcy, wynegocjowaliśmy – podkreślał Trzaskowski.

– Zadbamy, żeby samorządowcy mieli wpływ na nadzór na wydawanie tych pieniędzy, że Senat podejmie dobrą decyzję i dociśnie rządzących, żeby te pieniądze były, ale nie tylko dla tych, którzy głosują na PiS, ale dla wszystkich Polek i Polaków. Mam nadzieję, że Lewica wyciągnie z tego konsekwencje – mówił w TVN24 prezydent miast stołecznego Warszawy.

