"Dlatego Polacy pogonili PO". Horała bezlitosny dla Kropiwnickiego

– Dziś, po z górą 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, my możemy sami zdecydować o naszym przeznaczeniu, sami zdecydować o drodze, którą wybierzemy i Polski Ład jest właśnie taką propozycją – nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls w rozwoju, który będzie tworzył nowe, wysokopłatne miejsca pracy – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej prezentacji Polskiego Ładu.

Podczas konwencji zabrali także głos prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Kropiwnicki krytykuje

Temat propozycji zawartych w programie Zjednoczonej Prawicy jest szeroko komentowany w mediach przez polityków i dziennikarzy. Opozycja, a w szczególności Koalicji Obywatelska, nie pozostawia na pomysłach rządu suchej nitki. Posłowie PO wytykają PiS-owi brak wiarygodności i chęć oszukiwania obywateli. Według tej formacji pokazano społeczeństwu wielkie obietnice, których nie da się spełnić.

"Polacy mają aspiracje bycia europejskim krajem, bez korupcji, bez złodziejstwa i mafijnych układów władzy. #Nieładpis" – taki komentarz opublikował na Twitterze Robert Kropiwnicki.

Szybko otrzymał odpowiedź. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała w ironiczny sposób podsumował lata rządów Platformy Obywatelskiej.

Pięć filarów Polskiego Ładu

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego to: plan na zdrowie – 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom – mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Rząd zamierza osiągnąć te cele przede wszystkim za pomocą kontynuacji i rozszerzenia programów społecznych oraz przebudowy systemu gospodarczego i podatkowego.

