Ozdoba: Cała Zjednoczona Prawica jest skupiona wokół Polskiego Ładu

W trakcie dzisiejszej konwencji liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali wspólne porozumienie. Czy to oznacza koniec sporów w obozie rządzącym?

Jacek Ozdoba: Różnica zdań, która się pojawiała jest czymś naturalnym. Cała Zjednoczona Prawica jest skupiona wokół programu, którego odsłoną jest niewątpliwie Polski Ład. Wszystkie strony zgodziły się co do wspólnego programu i dalszej wspólnej drogi. Każdy odpowiada za swój dział, np. minister Zbigniew Ziobro mówił o sukcesach w walce z mafiami vatowskimi. Dziś wszyscy wiemy, że bez tego nie byłoby sukcesów Zjednoczonej Prawicy i szeregu programów społecznych ale i oczywiście dzisiejsze wydarzenie byłoby niemożliwe. Nikt też nie ma wątpliwości, że kolejnym polem sukcesów jest zwalczenie mafii handlującej dopalaczami. Była też np. kodeksu karnego, a także nowych instrumentów do zwalczania przestępczości. To wszystko pozwala postawić tezę, że Polacy czują się w swoim kraju bezpiecznie, a to należy do priorytetów Zjednoczonej Prawicy. I jak sam podkreślił na koniec bezpieczeństwo jest i będzie priorytetem naszego obozu.

Na które z punktów Polskiego Ładu zwrócił Pan jeszcze szczególną uwagę?

Oczywiście na obszar, który dotyczy wszystkich instrumentów rozwoju gospodarczego. Jako wiceminister, który zajmuje się elementami związanymi z gospodarką odpadową, zwracam uwagę np. na deklarację powstania systemu kaucyjnego oraz systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Bliskie są mi też aspekty dotyczące historii i kontynuacja polityki tożsamościowej. Oprócz zwiększenia liczby lekcji historii, ważna jest odbudowa Pałacu Saskiego.

Minister Zbigniew Ziobro powiedział również o wsparciu dla kobiet. W jaki sposób Pańskim zdaniem ma się ono przejawiać?

Ono już się przejawia. Platforma Obywatelska dużo mówi o prawach kobiet, a to oni chcieli zmuszać polskie pielęgniarki do wieloletniej pracy, podwyższając wiek emerytalny. Z przesłania prokuratora generalnego wynika przede wszystkim wprowadzenie elementów ochrony kobiet pokrzywdzonych w wyniku stawiania w niewłaściwym miejscu sprawcy przemocy. Dzięki tym zmianom, które już mają miejsce i będą kontynuowane, ofiary przestają się bać i znajdują się pod opieką państwa. Ich oprawcy są natomiast izolowani i wymierzany jest im odpowiedni wymiar sprawiedliwości. W całej tej dyskusji Lewica próbuje zawłaszczyć hasła ochrony kobiet, a tymczasem Polska znajduje się w czołówce krajów, które mają najlepsze przepisy prawa rodzinnego.