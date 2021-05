Niedzielski: Dojdziemy do sytuacji, że to szczepienia będą szukały chętnych

Minister zdrowia na antenie Radia ZET mówił o przebiegu akcji szczepień w Polsce.

– W pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, że to szczepienia będą szukały chętnych. Najprawdopodobniej stanie się to w czerwcu. Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja osób poniżej 18 roku życia i już teraz jest to ponad 10% – podkreślał Adam Niedzielski, w rozmowie z dziennikarką stacji.

twitter

Jednocześnie polityk podkreślił, że obecnie rząd skupia się na "przekonywaniu Polaków do szczepień". – Nie ma dyskusji o tym, żeby były one obowiązkowe – stwierdził minister.

Niedzielski zapytany o szkolenia dzieci młodszych niż 16-lat, stwierdził, że resort zdrowia nie podejmie żadnej decyzji w tej sprawie zanim nie zostaną przeprowadzone stosowane badania. – Jeżeli producenci na to pozwolą to udostępnimy szczepionki dla nastolatków – tłumaczył polityk.

16 mln szczepień w Polsce

Pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk w poniedziałek przekazał, że przekroczone zostało 16 mln wykonanych szczepień.

Szef KPRM przypomniał także, że od północy na szczepienia mogą rejestrować się osoby, które ukończyły 16 rok życia. Ponadto od poniedziałku działa też skrócony termin rejestracji dla ozdrowieńców. "To daje nam grupę dodatkowych 1,5 mln osób w systemie" – podkreślił we wpisie na Twitterze.

Więcej pieniędzy na kampanie szczepionkowe

– Przewidziane będą dodatkowe środki na kampanie profrekwencyjne na poziomie samorządowym – zapowiedział Dworczyk. Dodał, że temat ten będzie omawiany m.in. na komisji wspólnej rządu i samorządu.

W ubiegłym tygodniu szef KPRM zapowiedział, że samorządom zostaną przedstawione specjalne propozycje dotyczące promocji szczepień w kraju. – Od poniedziałku będziemy przekazywać specjalne oferty samorządom i POZ, oferty dzięki którym wierzymy, że szczepienia w tych najważniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli wśród osób powyżej 60 roku życia, przyspieszą – mówił.

Pytany o tę kwestię na poniedziałkowej konferencji prasowej, szef KPRM zaznaczył, że w pierwszej kolejności z propozycjami zapoznają się samorządowcy i przedstawiciele POZ. – Robimy to po kolei. Dzisiaj rozmawiamy z samorządowcami. Będziemy w tym tygodniu przedstawiać to na komisji wspólnej rządu i samorządu, a następnie mediom – powiedział Dworczyk.