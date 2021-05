"Topniejący" Kukiz w Zjednoczonej Prawicy? Suski: Trochę chciałby, ale się boi

W Radiu ZET Marek Suski pytany był o możliwe wejście Kukiz'15 w skład Zjednoczonej Prawicy.

– Jak na razie odbieram taką sytuację, że on trochę chciałby, ale boi się. Ma takie koło, które w ostatnich głosowaniach głosuje jedni za, drudzy przeciw, jedna osoba bodajże się wstrzymała, czyli to jest bardzo topniejący Kukiz. Teraz już chyba nie jest 15, tylko Kukiz 5 – stwierdził polityk PiS-u.

Nowa partia Bielana: To jest zawsze bardzo trudne

Dopytywany, czy jego zdaniem, Adam Bielan, rezygnując z walki o Porozumienie i tworząc własną partię, wykonał gest wywieszenia białej flagi, zaprzeczył. O tym, że Adam Bielan oraz pozostali rozłamowcy z Porozumienia Jarosława Gowina założą własną partię informował w poniedziałek rano serwis Salon24.pl. Doniesienia te potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską sam Bielan.

– Ja bym tego nie odczytywał jako białej flagi, tylko podjęcie sztandaru własnej partii. To jednak chyba nie jest białą flagą. To jest pójście własną drogą, to jest zawsze bardzo trudne. Nie nazwałbym tego białą flagą – mówił Marek Suski.

Polski Ład a samorządy

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. Marek Suski w Radiu ZET tłumaczył czym samorządy będą mogły zrekompensować sobie mniejszy podatek z PIT-ów.

– Będzie mniejszy podatek z PIT-u, ale zakładamy, że będzie wzrost gospodarczy i będą inne podatki, chociażby z CIT-u większe. Do tej pory po obniżeniu podatku z PIT, samorządy też mówiły, że będą miały niższe dochody, okazało się, że dochody wzrosły – podkreślił.

