"Jestem zdziwiony, dzwoniłem do Gowina". Znów rozłam w koalicji?

W czwartek Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Podczas głosowania opozycję wsparło Porozumienie Jarosława Gowina.

Rzecznik rządu: Jestem faktycznie zdziwiony

O wydarzenia na sali sejmowej był pytany w piątek w programie "Tłit" w telewizji WP rzecznik rządu Piotr Mueller. – Jestem faktycznie zdziwiony tym głosowaniem. To nie było co prawda jakieś istotne głosowanie, ale my jesteśmy umówieni w Zjednoczonej Prawicy na wspólne działania – powiedział.

Minister dodał, że zadzwonił wczoraj do wicepremiera Jarosława Gowina, by porozmawiać o tej sprawie. – Szczerze mówiąc, nie był w stanie racjonalnie mi wyjaśnić, jeśli chodzi o tę konkretną poprawkę – oświadczył.

Rzecznik rządu ocenił, że "trudno mu wyjaśnić motywacje Porozumienia", ale w zasadniczej kwestii formacja Gowina wsparła ustawy i poprawki PiS w bloku głosowań.

Co uchwalili posłowie?

Wbrew rekomendacji komisji Infrastruktury, Sejm przyjął poprawkę dotyczącą obniżenia składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 1 proc. w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,1 proc. w przypadku rachunku zamkniętego. Początkowo miało to być w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 2 proc. w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,2 proc. w przypadku rachunku zamkniętego.

Faktyczna wysokość stawki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

