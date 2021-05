PiS podzielone ws. kandydatury Staroń. "Tu mi coś nie pasuje"

W ubiegłym Senat nie zatwierdził kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za poparciem dla polityka PiS głosowało 48 senatorów, 49 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Chodzi o senatorów niezależnych: Jana Filipa Libickiego i Lidę Staroń.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Porozumienie Jarosława Gowina rozważa przedstawienie kandydatury niezależnej senator Lidii Staroń na stanowisko RPO. Do jej ewentaulnej kandatury odniósł się na antenie Polskiego Radia prezes PiS. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jest to "osoba o ogromnym zacięciu społecznym". – Trudno widzieć ją poza polityką w ogóle, ale na pewno nie jest to polityka partyjna – dodał.

"Nie poprałbym jej w głosowaniu"

Co o takiej kandydaturze myślą w Prawie i Sprawiedliwości? Z rozmów serwisu wPolityce.pl z politykami tej partii wynika, że zdania są podzielone.

– Gdy Lida Staroń wstrzymała się podczas głosowania za kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego na RPO, to pomyślałem sobie, że nawet jakby miała startować, to nie poprałbym jej w głosowaniu – przyznał jeden z posłów partii rządzącej. – Nagle pojawia się informacja, że Porozumienie chce poprzeć panią Lidię Staroń na RPO i ma być ona kandydatem Zjednoczonej Prawicy. Szczerze mówiąc poczułem się mało komfortowo w tej sytuacji. Poczekajmy, tu mi coś nie pasuje, żeby to miała być kandydatura całej Zjednoczonej Prawicy – dodał.

"Wszystkie opcje są na stole"

Inny rozmówca portalu, także poseł PiS, nie wyklucza jednak scenariusza wystawienia kandydatury Staroń.

– W tej chwili wszystkie opcje są na stole. Nie jest tak, że jakaś kandydatura, proponowana w domysłach lub oficjalnie, nie będzie brana pod uwagę. Pani senator Lidia Staroń jest oczywiście brana pod uwagę – oświadczył polityk.

Czytaj też:

Lewica nie poprze Staroń na RPO. Konieczny: To nie jest dobra drogaCzytaj też:

Bodnar po raz ostatni przemawia w Sejmie. Po 5 minutach przerwał mu dzwonek