Kto kolejnym kandydatem na RPO? Poseł Porozumienia wskazuje nazwisko

Senat nie wyraził zgody na powołanie prof. Piotra Wawrzyka na Rzecznika Prawo Obywatelskich. Za jego kandydaturą zagłosowało 48 senatorów, przeciw było 51, zaś jeden senator wstrzymał się od głosu.

W ocenie posła Porozumienia Michała Wypija, brak wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich jest kompromitujący dla całej klasy politycznej.

"RPO to osoba, która ma łączyć środowska. Powinna to być osoba, która w swoim życiu broniła najsłabszych" – napisał na Twitterze. Wypij wskazał polityka, który w jego ocenie doskonale nadawałby się na tę funkcję. "Uważam, że taką osobą jest Lidia Staroń i to jej kandydatura powinna zostać na poważnie przedyskutowana przez Sejm" – wskazał.

Przypomnijmy, że kadencja Adama Bodnara na stanowisku RPO upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Do momentu wyboru nowego Rzecznika, to właśnie on sprawuje ten urząd.

