Wawrzyk: Nie po to się zdecydowałem na kandydowanie, żeby żałować

– Jutro będzie procedowane wyrażenie zgody lub brak zgody na osobę kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazanego przez Sejm – poinformował na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.Wiadomo, że przegłosowany przez sejmową większość kandydat (wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk) nie uzyska poparcia ze strony senatorów opozycji.

Spór o RPO w Senacie

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, senatorowie KO, Lewicy i PSL zagłosują przeciwko tej kandydaturze, a senator niezależna Lidia Staroń ma wstrzymać się od głosu.



– Poczekajmy do głosowania. Nie po to się zdecydowałem na kandydowanie, żeby żałować – skomentował medialne doniesienia w tej sprawie kandydat, w rozmowie z „GW”. Polityk spotkał się dzisiaj z przedstawicielami klubu PiS.

Wawrzyk pełni obecne stanowisko sekretarza stanu ds. prawnych, prawno-traktatowych, Narodów Zjednoczonych oraz konsularnych i parlamentarnych w MSZ.

Wiceminister kandydatem na RPO

Wybór Wawrzyka na RPO to już trzecia próba powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Kadencja Adama Bodnara na stanowisku RPO upłynęła we wrześniu. Jednak do momentu wyboru nowego Rzecznika, to właśnie Bodnar sprawuje urząd.

