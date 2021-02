Senat nie wyraził zgody na powołanie prof. Wawrzyka na RPO

Przypomnijmy, że 21 stycznia Sejm powołał prof. Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego kandydaturą głosowało 233 posłów, przeciw było 219, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wymagana większość bezwzględna wynosiła w tym głosowaniu 227. Jednocześnie Sejm odrzucił dwie pozostałe kandydatury – Roberta Gwiazdowskiego (zgłoszony przez PSL oraz Konfederację) oraz Zuzanny Rudzińskiej Bluszcz (zgłoszonej przez KO oraz Lewicę).

Dziś nad kandydaturą prof. Wawrzyka głosował Senat. Izba wyższa nie wyraziła jednak zgody na powołanie kandydata PiS na Rzecznika Prawo Obywatelskich. Za kandydaturą prof. Wawrzyka głosowało 48 senatorów, przeciw 51, wstrzymał się jeden senator.

twitter

Była to już trzecia próba powołania RPO. Wcześniej za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Kadencja Adama Bodnara na stanowisku RPO upłynęła we wrześniu. Jednak do momentu wyboru nowego Rzecznika, to właśnie Bodnar sprawuje urząd.